Лимитированный "Подорожник" к 220-летию водного сообщения с Кронштадтом выпустят в Петербурге

Стоимость одной карты составит 90 рублей, приобрести её можно будет в кассах метро и официальных точках продажи билетов.

В Петербурге 14 мая поступят в продажу лимитированные проездные карты "Подорожник", выпущенные тиражом 25 тысяч экземпляров в честь 220-летия открытия регулярного водного сообщения между Северной столицей и Кронштадтом.

Стоимость одной карты составит 90 рублей, приобрести её можно будет в кассах метро и официальных точках продажи билетов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что выпуск тематических проездных стал доброй городской традицией. По его словам, такие карты не только удобны для пассажиров, но и служат напоминанием о богатой морской истории города, которая продолжается и сегодня — в современных катамаранах и возрождённых фортах.

Ранее мы сообщили о том, что предыдущий дизайн лимитированного "Подорожника" посвятили 320-летию Адмиралтейства.

Фото: Правительство Петербурга