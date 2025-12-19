Петербуржцы массово выстроились в очередь у музея Достоевского

Очереди у дома писателя.

В Санкт-Петербурге 9 февраля наблюдается повышенный интерес к Литературно-мемориальному музею Федора Достоевского. Поводом стал День памяти классика русской литературы и открытый бесплатный доступ в его мемориальную квартиру.

Музей работает с 11:00 до 18:00. Посещение организовано по сеансам каждые 30 минут с 11:00 до 17:00. Для входа посетителям необходимо получить бесплатный билет в кассе. В течение дня у входа образовались очереди из горожан и гостей города. Внутри музея каждые полчаса проходят короткие экскурсии. Их проводят молодые экскурсоводы-волонтеры, участвующие в проекте "Молодежь — Достоевскому". Также посетителям доступны аудиогиды. Платная версия продолжительностью два часа записана актерами Валерием Кухарешиным и Андреем Феськовым. Бесплатный аудиогид длится около получаса и озвучен Ильей Делем, Анной Литоминой и Михаилом Сивориным.

Помимо мемориальной квартиры, в музее представлены постоянная литературная экспозиция "Ф. М. Достоевский. Жизнь и творчество: Pro et Contra", а также временные выставки "„Подросток": от идеи к идеалу. К 150-летию первой публикации романа" и "Владимирская площадь и ее окрестности. Фотографии Владимира Уржумцева". В День памяти писателя также прошли памятные мероприятия за пределами музея. В Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры состоялось возложение цветов на могиле Достоевского. В соборе Владимирской иконы Божией Матери была проведена панихида.

Фото: Википедия