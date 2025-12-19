К могиле Достоевского в Петербурге возложили цветы

Позже, в 15:00, в Соборе Владимирской иконы Божией Матери прошла панихида по писателю.

В Петербурге 9 февраля состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 145-летию со дня смерти знаменитого русского писателя Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881 гг.). Организацией акций занимался Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. Мероприятия начались с традиционной религиозной церемонии — в 13:00 на кладбище Мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры (площади Александра Невского, д. 1) прошла памятная лития и возлагались цветы к месту погребения писателя. Корреспондент Piter.TV посетил церемонию.

Организаторами акции выступили Государственный музей городской скульптуры, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и Русская христианская гуманитарная академия имени Ф.М. Достоевского. Сотрудница музея Александра Чернышова подчеркнула, что церемония носит регулярный характер и проводится ежегодно. Позже, в 15:00, в Соборе Владимирской иконы Божией Матери прошла панихида по писателю.

Помощник наместника Александро-Невской Лавры по образованию и катехизации, директор Детской воскресной школы обители, заместитель декана факультета философии, богословия и религиоведения РХГА иеромонах Димитрий (Самойлов), иеромонах Димитрий (Самойлов) отметил, что между Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой и Русско-христианской гуманитарной академией (РХГА) им. Ф.М. Достоевского подписан договор о партнёрстве, предполагающий размещение детской воскресной школы в помещениях академии.

Сама брать Александро-Невской лавры пришла с просьбой о том, чтобы тело выдающегося писателя было похоронено здесь. Это показатель того, что Федор Михайлович являлся для всех нас всем и вся. Вечная ему память, аминь. Иеромонах Димитрий (Самойлов), помощник наместника Александро-Невской Лавры по образованию и катехизации

