В Петербурге пройдут мероприятия в день 145-летия со дня смерти Достоевского

Начало программы запланировано в 13:00 по мск в Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры, расположенного на площади Александра Невского, дом №1.

В память о великом писателе Федоре Михайловиче Достоевском Петербург отметит 145-летнюю годовщину со дня его кончины рядом мероприятий, запланированных на 9 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Начало программы запланировано в 13:00 по мск в Некрополе мастеров искусств Государственного музея городской скульптуры, расположенного на площади Александра Невского, дом №1. Здесь состоятся торжественно-памятные церемонии – поминальная служба и возложение венков на месте захоронения классика русской литературы. Мероприятие организовано при поддержке ряда организаций, включая Государственный музей городской скульптуры, Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры и Русскую христианскую гуманитарную академию имени Ф.М. Достоевского. Следующим этапом станет проведение панихиды в храме Владимирского собора Божьей матери.

Вечером в стенах Литературно-мемориального музея Достоевского гости смогут насладиться музыкальным концертом "Музыкальное посвящение Ф.М. Достоевскому". Программа вечера включает сочинения выдающихся композиторов, среди которых Людвиг ван Бетховен, Фридерик Шопен, Михаил Глинка и Франц Лист. За фортепиано выступит известный пианист Николай Мажара, обладатель наград международных музыкальных состязаний и преподаватель фортепианного искусства в Консерватории Санкт-Петербурга имени Николая Андреевича Римского-Корсакова.

Дополнительно сотрудники музея предложат вниманию гостей серию коротких тематических экскурсий по мемориальному жилищу автора. Эти экскурсии проведут добровольцы из числа молодых участников образовательного проекта "Молодежь – Достоевскому", организованного силами самого литературного музея.

Ранее мы сообщили о том, что в Доме книги состоялся посткроссинг к юбилею Михаила Салтыкова-Щедрина.

Фото: Piter.TV