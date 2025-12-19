В Доме книги состоялся посткроссинг к юбилею Михаила Салтыкова-Щедрина

В Доме книги прошла культурная акция, приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Посетители приняли участие в посткроссинге юбилейной открытки и получили возможность бесплатно отправить памятное послание своим близким.

В Доме книги 30 января прошла культурная акция, приуроченная к 200-летию со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Посетители приняли участие в посткроссинге лимитированной открытки, созданной специально к юбилейной дате, и смогли бесплатно отправить её по почте своим родным и друзьям.

Юбилейная открытка была подготовлена Домом книги совместно с Почтой России. Акция прошла в Зале искусств на первом этаже здания и стала частью серии культурных мероприятий, направленных на популяризацию отечественной литературы и сохранение исторической памяти.

По словам ведущего специалиста по связям с общественностью Санкт-Петербургского Дома книги Ангелины Рогальской, проведение акции было перенесено с 27 января на 30 января, чтобы как можно больше горожан смогли принять в ней участие.

Для нашего города 27 января — особенный день, связанный с памятными блокадными событиями, поэтому все городские мероприятия были посвящены этой дате. Мы решили провести акцию позже, чтобы у большего числа людей появилась возможность бесплатно отправить юбилейные открытки по всей России и таким образом вспомнить жизнь и творчество Михаила Салтыкова-Щедрина. Ангелина Рогальская, ведущий специалист по связям с общественностью Санкт-Петербургского Дома книги

Среди участников акции были как постоянные посетители Дома книги, так и гости, интересующиеся русской классической литературой.

Сегодня можно написать адрес и сразу отправить открытку по почте. Я решила отправить её себе. Накануне была на спектакле по произведению Салтыкова-Щедрина "Маменька" в Василеостровском театре, постановка произвела сильное впечатление. Мне близок его стиль и манера письма. Наталья Симакова, участница акции

Акция в Доме книги стала не только способом отметить юбилей выдающегося писателя, но и возможностью напомнить о его вкладе в русскую литературу, а также объединить людей через живое общение и традицию почтовых посланий.

Фото: Piter.TV