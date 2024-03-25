Достоевский возглавил рейтинг самых читаемых авторов в петербургских колониях

В исправительных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области классик русской литературы оказался наиболее востребованным среди заключённых.

Фёдор Достоевский занял первое место в списке наиболее популярных писателей среди заключённых исправительных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Данные предоставила пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

Среди женской аудитории наибольшей популярностью пользуются произведения Агаты Кристи, Сергея Лукьяненко, Эриха Марии Ремарка и Стефани Майер. Женщины-осуждённые отдают предпочтение детективам, любовным романам и литературе психологической направленности.

В мужских исправительных учреждениях востребованы книги Александра Дюма, Льва Толстого, Михаила Булгакова, Эриха Марии Ремарка, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, братьев Стругацких, Джека Лондона и Антона Чехова. Помимо классических произведений, мужчины активно читают приключенческую и историческую литературу.

В следственных изоляторах лидерами читательского спроса остаются Достоевский, Дюма и Ремарк, а также Артур Конан Дойл и Валентин Пикуль. Заметен возрастающий интерес к современной литературе - среди популярных авторов Виктор Пелевин и Дэн Браун.

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