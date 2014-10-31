Экс-замглавы МО РФ Попову вменяют превышение полномочий и служебный подлог

Подозреваемый сейчас находится в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Бывшему заместителю российского министерства по обороне Павлу Попову, кроме мошенничества, вменяется также превышение должностных полномочий, незаконный оборот оружия и служебный подлог. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Сотрудница надзорного ведомства пояснила, что расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела в отношении Попова по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 286 и ч. 1 ст. 222 УК РФ, продолжается. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Ранее адвокат Попова Денис Сагач сообщал СМИ, что бывший заместитель главы Минобороны находится в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Туда бывшего чиновника медики перевели в мае из СИЗО "Лефортово". По словам стороны защиты Павла Попова, состояние 68-летнего мужчины не позволяет тому участвовать в следственных мероприятиях.

Дела о хищении 25 млн рублей парка "Патриот" направлены в суд.

Фото: Следственный комитет России