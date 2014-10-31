Дела о хищении 25 млн рублей парка "Патриот" направлены в суд

Светлана Петренко рассказала о рассмотрении уголовного дела по существу.

Уголовные дела о хищении 25 миллионов рублей парка "Патриот" направлены в судебную инстанцию. Соответствующее заявление журналистам сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она пояснила, что надзорное ведомство собрало доказательную базу в отношении заместителя начальника Главного управления инновационного развития Владимира Шестерова и директора ФГАУ "Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Вячеслава Ахмедова.

Шестеров и Ахмедов обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (части 4 статьи 159 и части 2 статьи 292 УК РФ). <...> Уголовные дела в отношении обвиняемых направлены в суд для рассмотрения по существу. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

Государственное обвинение заметило, что в период с 2022 по 2024 года бывший заместитель министра обороны России Павел Попов, Шестеров и Ахмедов, путем внесения в документацию заведомо ложных сведений о выполненных строительных работах в парке "Патриот", похитили свыше 25 миллионов рублей. Таким образом российскому министерству по обороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и других имущественных взысканий следователями следователями на имущество Попова, Шестерова и Ахмедова наложен арест на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. В рамках предварительного следствия Шестеров и Ахмедов признали вину в совершении преступлений в полном объеме. Они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

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Фото: Следственный комитет России