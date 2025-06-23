Появились подробности о задержании банды, похищавшей алмазы у "Алросы"

В СК РФ рассказали, что сырье контрабандой перевозилось в Армению.

Российские силовые структуры и специалисты из Следственного комитета задержали банду, похищавшую сырье у алмазодобывающей компании "Алроса" для контрабанды в Армению. Соответствующее заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. В прессс-службе СК РФ уточнили, что в числе задержанных лиу оказалась одна из сотрудниц предприятия. Предположительно, в период с сентября 2024 по январь 2025 года фигуранты уголовного дела с целью извлечения материальной выгоды систематически похищали высококачественное алмазное сырье. Сейчас в отношении банды ведется расследование по статьям за кражу и незаконный оборот полудрагоценных камней.

При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 миллиона рублей задержана сотрудница компании, похищавшая алмазы, Валентина Матющенкова, ее сын Алексей Матющенков, выступавший посредником, а также Армен Петросян и Арман Саакян, осуществлявшие контрабанду камней. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В настоящее время подозреваемые по делу арестованы. Устанавливаются иные возможные причастные к преступлению. В ходе обысков по местам жительства и работы у членов группировки оперативники изъяли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения. Злоумышленники совершали подмену качественного сырья на более дешевое.

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Фото и видео: Следственный комитет России