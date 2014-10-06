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Гибель двухлетнего ребенка в результате падения с высоты на Пискаревском обернулась уголовным делом
Сегодня, 12:21
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Гибель двухлетнего ребенка в результате падения с высоты на Пискаревском обернулась уголовным делом

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Родителей и законных представителей детей призывают проявлять предельную внимательность.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика в результате падения с высоты 10-го этажа. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, вечером 17 июня ребенок находился в комнате квартиры на Пискаревском проспекте. По предметам обстановки малыш забрался на подоконник и выпал. Следственный отдел по Красногвардейскому району возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Родителей и законных представителей детей призывают проявлять предельную внимательность, ни в коем случае не оставлять их без присмотра, держать окна в помещениях, где находятся малолетние, плотно закрытыми или в режиме проветривания. 

Убедитесь, что окна в квартире оборудованы специальными ограничителями открывания и детскими замками; для проветривания помещения вы используете только вертикальный режим открытия окна; вы не оставляете малыша одного в комнате с открытым окном; в комнате, где проводит время ребенок, вблизи окна нет никакой мебели, по которой он мог бы взобраться на подоконник, пока вы отвлеклись на экран смартфона. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что по факту падения лифта в доме на Наставников возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: падение с высоты, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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