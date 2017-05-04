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Малыш погиб при падении с высоты 10-го этажа на Пискаревском
Сегодня, 8:03
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Малыш погиб при падении с высоты 10-го этажа на Пискаревском

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ребенок в возрасте 2,5 года погиб при падении с высоты 10-го этажа на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Мальчик выпал из окна квартиры вечером 17 июня по недосмотру родителей. Его семья полная и благополучная. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства случившегося выясняются. 

Ранее мы сообщили о том, что шестилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с дерева на Васильевском острове. Родители привезли его в Детскую больницу Святой Марии Магдалины. У ребенка зафиксировали ушиб живота, он помещен в отделение хирургии. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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