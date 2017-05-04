Малыш погиб при падении с высоты 10-го этажа на Пискаревском

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ребенок в возрасте 2,5 года погиб при падении с высоты 10-го этажа на Пискаревском проспекте в Петербурге. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Мальчик выпал из окна квартиры вечером 17 июня по недосмотру родителей. Его семья полная и благополучная. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что шестилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с дерева на Васильевском острове. Родители привезли его в Детскую больницу Святой Марии Магдалины. У ребенка зафиксировали ушиб живота, он помещен в отделение хирургии.

Фото: Piter.TV