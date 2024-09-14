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Шестилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с дерева на Васильевском острове
Сегодня, 11:36
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Шестилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с дерева на Васильевском острове

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У ребенка зафиксировали ушиб живота.

Шестилетний петербуржец упал с дерева на Васильевском острове. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Родители привезли мальчика в Детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне вечером. У ребенка зафиксировали ушиб живота, он помещен в отделение хирургии. 

Предварительно, пострадавший упал с высоты 2 метров на площадке, которая расположена на углу Весельной улицы и Среднегаванского проспекта. 

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке имени Тельмана полуторагодовалая девочка выпала с четвертого этажа. Малышка облокотилась на москитную сетку. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: васильевский остров, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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