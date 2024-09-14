Шестилетнего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с дерева на Васильевском острове

У ребенка зафиксировали ушиб живота.

Шестилетний петербуржец упал с дерева на Васильевском острове. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Родители привезли мальчика в Детскую больницу Святой Марии Магдалины накануне вечером. У ребенка зафиксировали ушиб живота, он помещен в отделение хирургии.

Предварительно, пострадавший упал с высоты 2 метров на площадке, которая расположена на углу Весельной улицы и Среднегаванского проспекта.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке имени Тельмана полуторагодовалая девочка выпала с четвертого этажа. Малышка облокотилась на москитную сетку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)