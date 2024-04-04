В поселке имени Тельмана полуторагодовалая девочка выпала с четвертого этажа

Малышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз.

В Ленобласти полуторагодовалая девочка упала с высоты четвертого этажа. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Трагедия произошла вечером 8 июня в поселке имени Тельмана. В квартире живут 22-летняя мигрантка и ее 27-летний сожитель. Мать и девочка были на кухне, где первая готовила еду. Малышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Женщина отнесла ребенка домой, после чего вызвала медиков скорой помощи.

У девочки в детской больнице №5 имени Филатова зафиксировали кататравму и травму головного мозга. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что старшеклассник погиб при падении с высоты на севере Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали отсутствие признаков насильственной смерти.

Фото: Piter.TV