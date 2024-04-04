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В поселке имени Тельмана полуторагодовалая девочка выпала с четвертого этажа
Сегодня, 8:58
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В поселке имени Тельмана полуторагодовалая девочка выпала с четвертого этажа

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Малышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз.

В Ленобласти полуторагодовалая девочка упала с высоты четвертого этажа. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Трагедия произошла вечером 8 июня в поселке имени Тельмана. В квартире живут 22-летняя мигрантка и ее 27-летний сожитель. Мать и девочка были на кухне, где первая готовила еду. Малышка облокотилась на москитную сетку и упала вниз. Женщина отнесла ребенка домой, после чего вызвала медиков скорой помощи. 

У девочки в детской больнице №5 имени Филатова зафиксировали кататравму и травму головного мозга. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что старшеклассник погиб при падении с высоты на севере Петербурга. Камеры видеонаблюдения зафиксировали отсутствие признаков насильственной смерти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, поселок имени тельмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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