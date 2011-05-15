Старшеклассник погиб при падении с высоты на севере Петербурга

На месте инцидента обнаружили тело учащегося 11-го класса, скончавшегося вследствие падения с технического балкона 16-ого этажа.

Согласно данным от "Оперативного прикрытия", информация о несчастном случае на пересечении Новоколомяжского проспекта и Афанасьевской улицы поступила в экстренные службы около 5:32 утра предыдущего дня.

На месте инцидента обнаружили тело учащегося 11-го класса, скончавшегося вследствие падения с технического балкона 16-ого этажа. Камеры видеонаблюдения зафиксировали отсутствие признаков насильственной смерти. Сейчас следователи проводят проверку содержимого оставленной подростком записки.

Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что старшеклассник упал с восьмого этажа и выжил на юго-западе Петербурга. Предварительно установлено, что инцидент произошёл в съёмной квартире на пересечении улицы Стойкости и улицы Солдата Корзуна, где юноша отдыхал вместе с друзьями. Желая привлечь внимание окружающих, молодой человек неоднократно перебрасывал себя через балконное ограждение на восьмом этаже здания, однако в итоге потерял равновесие и упал.

Фото: Piter.TV