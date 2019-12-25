Старшеклассник упал с восьмого этажа и выжил на юго-западе Петербурга

Парень воспитывался в полноценной семье, никаких негативных записей в медицинских картах или административных нарушениях ранее зафиксировано не было.

Согласно сообщению от "Оперативного прикрытия", вечером 4 июня около полуночи в Детскую городскую больницу №1 поступил ученик 10-го класса одной из школ Кировского района Петербурга, которому исполнилось 17 лет.

Причиной госпитализации стало падение подростка с большой высоты — состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжёлое. Предварительно установлено, что инцидент произошёл в съёмной квартире на пересечении улицы Стойкости и улицы Солдата Корзуна, где юноша отдыхал вместе с друзьями. Желая привлечь внимание окружающих, молодой человек неоднократно перебрасывал себя через балконное ограждение на восьмом этаже здания, однако в итоге потерял равновесие и упал.

Парень воспитывался в полноценной семье, никаких негативных записей в медицинских картах или административных нарушениях ранее зафиксировано не было.

Ранее мы сообщили о том, что водитель Geely обстрелял скутер во время дорожного конфликта в Казарменном переулке.

Фото: Piter.TV