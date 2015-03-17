Водитель Geely обстрелял скутер во время дорожного конфликта в Казарменном переулке

При осмотре транспортного средства пострадавшего обнаружились повреждения в виде сквозного отверстия от пули в переднем колесе и рулевой вилке.

Вечером 2 июня, примерно в 21 час, в Казарменном переулке произошёл дорожный инцидент: по данным "Оперативного прикрытия", спор на дороге возник между водителем автомобиля марки Geely черного цвета с регистрационными знаками Мурманской области и скутером Gilera Runner, управляемым 25-летним молодым человеком из Петербурга.

Водитель автомобиля решил разрешить ситуацию нестандартным способом, произведя выстрел из пневматического оружия в сторону водителя скутера, после чего покинул место происшествия.

При осмотре транспортного средства пострадавшего обнаружились повреждения в виде сквозного отверстия от пули в переднем колесе и рулевой вилке. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента и рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что после драки подростков в парадной на Дыбенко возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV