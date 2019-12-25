После драки подростков в парадной на Дыбенко возбудили уголовное дело

Старший участник драки временно задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Ранним утром 30 мая дежурному отдела полиции Невского района поступило заявление о произошедшей потасовке в подъезде дома номер 23, корпус 1, на улице Дыбенко. Прибывшие сотрудники обнаружили конфликт между тремя молодыми людьми: 16-летним парнем и его 18-ти и 15-летним противниками, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Нападавшие были препровождены в полицейский участок для дальнейшего разбирательства. Сам пострадавший подросток самостоятельно отправился в травмпункт, где ему зафиксировали многочисленные ушибы. После осмотра врачи отпустили молодого человека домой, назначив ему амбулаторное лечение. Мать потерпевшего написала заявление в полицию. Впоследствии старшему из участников конфликта тоже потребовалась медицинская помощь — в больнице у него выявили аналогичные телесные повреждения.

На основании собранных материалов следствием было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Хулиганство"). Старший участник драки временно задержан согласно статье 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что в Лосево подросток случайно схватился за высоковольтный провод на мосту и выжил.

Фото: Piter.TV