В Лосево подросток случайно схватился за высоковольтный провод на мосту и выжил

Среди полученных повреждений значились повреждения позвоночника, поражение электрическим током, черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, серьезные травмы мягких тканей кисти рук и правой ноги, а также нарушение нормального функционирования сердца.

14-летний подросток из Приозерского района чудом выжил после страшного инцидента. Как сообщило "Оперативное прикрытие", вечером 1 июня юноша поступил в отделение первой детской больницы региона с тяжелейшими травмами.

Среди полученных повреждений значились повреждения позвоночника, поражение электрическим током, черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, серьезные травмы мягких тканей кисти рук и правой ноги, а также нарушение нормального функционирования сердца.

Предварительно известно, что трагический случай произошел накануне, 31 мая, когда молодой человек находился на мосту в поселке Лосево. Случайно коснувшись линии электропередач высокого напряжения, мальчик получил сильнейший удар током, вследствие чего потерял равновесие и упал прямо на железнодорожные пути. Несмотря на тяжесть полученных увечий, судьба оказалась благосклонна к нему, сохранив жизнь.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный сбросил рабочему на голову ведро с цементом в Ленобласти.

Фото: Piter.TV