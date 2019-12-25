Неизвестный сбросил рабочему на голову ведро с цементом в Ленобласти

Согласно данным "Оперативного прикрытия", сотрудники правоохранительных органов 1 июня прибыли на строительную площадку жилого комплекса "Невская долина", расположенного в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти. Причиной выезда стало поступившее от охранников сообщение о несчастном случае — на голову рабочего, гражданина Узбекистана, находящегося в стране незаконно, упал кирпич. Пострадавшего доставили в ближайшую больницу собственными силами, однако около 14:30 врачи констатировали его смерть.
Просмотр видеозаписи с камер наблюдения показал, что примерно в 11:47 утра человек, личность которого пока установить не удалось, появился в окне пятого этажа возводимого здания, потом скрылся внутри помещения, вновь показался наружу, держа в руке черный объект, оказавшийся ведром с цементным раствором, которое он бросил вниз.
Следственными органами рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по данному факту происшествия.
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Фото: Piter.TV
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