Электрик получил тяжелые производственные травмы в Колпино

Пострадавшему мужчине потребовалась срочная госпитализация в научно-исследовательский институт имени Джанелидзе, где врачи поставили диагноз "электротравма тяжелой формы".

Электрик одного крупного завода в Колпино пострадал на производстве днем минувших суток. Как сообщил 78.ru, 57-летнего специалиста неожиданно поразило электрическим разрядом прямо внутри трансформаторной будки.

Пострадавшему мужчине потребовалась срочная госпитализация в научно-исследовательский институт имени Джанелидзе, где врачи поставили диагноз "электротравма тяжелой формы". У пострадавшего зафиксированы обширные повреждения тела: ожоги II степени рук и предплечий, вызванные воздействием электрической дуги, а также разрыв мягких тканей правой руки.

Этот случай произошел на предприятии, занимающемся выпуском металлических изделий и полуфабрикатов высокого качества, используемых в различных отраслях промышленности.

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Фото: Piter.TV

