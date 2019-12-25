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Электрик получил тяжелые производственные травмы в Колпино
Сегодня, 9:01
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Электрик получил тяжелые производственные травмы в Колпино

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Пострадавшему мужчине потребовалась срочная госпитализация в научно-исследовательский институт имени Джанелидзе, где врачи поставили диагноз "электротравма тяжелой формы".

Электрик одного крупного завода в Колпино пострадал на производстве днем минувших суток. Как сообщил 78.ru, 57-летнего специалиста неожиданно поразило электрическим разрядом прямо внутри трансформаторной будки.

Пострадавшему мужчине потребовалась срочная госпитализация в научно-исследовательский институт имени Джанелидзе, где врачи поставили диагноз "электротравма тяжелой формы". У пострадавшего зафиксированы обширные повреждения тела: ожоги II степени рук и предплечий, вызванные воздействием электрической дуги, а также разрыв мягких тканей правой руки.

Этот случай произошел на предприятии, занимающемся выпуском металлических изделий и полуфабрикатов высокого качества, используемых в различных отраслях промышленности.

Ранее мы сообщили о том, что плотник упал с высоты 12-го этажа на стройке в Петербурге.

Фото: Piter.TV
 

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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