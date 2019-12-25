Плотник упал с высоты 12-го этажа на стройке в Петербурге

Погибший приехал в Россию в феврале 2025 года специально ради работы и имел официальную прописку в Петербурге.

Рабочий скончался при строительстве жилого комплекса в Невском районе Петербурга в результате нарушения правил безопасности труда. Сообщение об инциденте поступило от "Оперативного прикрытия": несчастье случилось утром 29 мая на площадке новостройки "Pulse Premier" на Октябрьской набережной.

Примерно в 9:00 мужчина сорвался с высоты 12-го этажа возводимого многоэтажного дома. Погибшим оказался 34-летний гражданин Узбекистана, официально трудоустроенный плотником в одной петербургской организации по контракту со строительным предприятием.

Погибший приехал в Россию в феврале 2025 года специально ради работы и имел официальную прописку в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что супруга пациента избила фельдшера на 2-й Советской. 30-летний сотрудник скорой помощи, получивший закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы головы сам пришел в Мариинскую больницу. После осмотра медики разрешили ему вернуться домой. Выяснилось, что пострадавший получил травмы от супруги пациента в той самой квартире. Утром следующего дня женщину арестовали, доставив её в отделение полиции, где ей предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV