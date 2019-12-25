Супруга пациента избила фельдшера на 2-й Советской

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Оперативное прикрытие" сообщило, что вечером 27 мая, в 21:46, полиция получила сигнал от оператора экстренной медицинской службы о конфликте родственников с сотрудниками скорой помощи в доме №10 на 2-й Советской улице. Однако прибывшие полицейские не обнаружили на месте никаких происшествий.

Позже, примерно в 23:00, 30-летний сотрудник скорой помощи, получивший закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы головы сам пришел в Мариинскую больницу. После осмотра медики разрешили ему вернуться домой.

Выяснилось, что пострадавший получил травмы от супруги пациента в той самой квартире. Утром следующего дня женщину арестовали, доставив её в отделение полиции, где ей предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что группа подростков попыталась превратить вестибюль станции метро "Рыбацкое" в полосу препятствий.

Фото: Piter.TV