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Супруга пациента избила фельдшера на 2-й Советской
Сегодня, 8:29
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Супруга пациента избила фельдшера на 2-й Советской

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Оперативное прикрытие" сообщило, что вечером 27 мая, в 21:46, полиция получила сигнал от оператора экстренной медицинской службы о конфликте родственников с сотрудниками скорой помощи в доме №10 на 2-й Советской улице. Однако прибывшие полицейские не обнаружили на месте никаких происшествий.

Позже, примерно в 23:00, 30-летний сотрудник скорой помощи, получивший закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы головы сам пришел в Мариинскую больницу. После осмотра медики разрешили ему вернуться домой.

Выяснилось, что пострадавший получил травмы от супруги пациента в той самой квартире. Утром следующего дня женщину арестовали, доставив её в отделение полиции, где ей предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что группа подростков попыталась превратить вестибюль станции метро "Рыбацкое" в полосу препятствий.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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