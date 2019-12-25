Супруга пациента избила фельдшера на 2-й Советской

"Оперативное прикрытие" сообщило, что вечером 27 мая, в 21:46, полиция получила сигнал от оператора экстренной медицинской службы о конфликте родственников с сотрудниками скорой помощи в доме №10 на 2-й Советской улице. Однако прибывшие полицейские не обнаружили на месте никаких происшествий.
Позже, примерно в 23:00, 30-летний сотрудник скорой помощи, получивший закрытую травму черепа, сотрясение головного мозга и ушибы головы сам пришел в Мариинскую больницу. После осмотра медики разрешили ему вернуться домой.
Выяснилось, что пострадавший получил травмы от супруги пациента в той самой квартире. Утром следующего дня женщину арестовали, доставив её в отделение полиции, где ей предъявили обвинение в мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы сообщили о том, что группа подростков попыталась превратить вестибюль станции метро "Рыбацкое" в полосу препятствий.
Фото: Piter.TV
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