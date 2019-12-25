  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Группа подростков попыталась превратить вестибюль станции метро "Рыбацкое" в полосу препятствий
Сегодня, 12:27
138
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Группа подростков попыталась превратить вестибюль станции метро "Рыбацкое" в полосу препятствий

0 0

Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к уголовной или административной ответственности.

Группа подростков попыталась устроить забеги через турникеты на станции метро "Рыбацкое" днем 27 мая, превратив таким образом пространство вокзала в импровизированную полосу препятствий. Молодежь решила продемонстрировать виртуозность прыжков, минуя оплату проезда.

Сотрудники Службы транспортной безопасности совместно с полицией оперативно пресекли нарушение и задержали всех правонарушителей, передав их в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к уголовной или административной ответственности.

Представители петербургской подземки обратились ко всем молодым людям с призывом проявлять ответственность и не идти на поводу коллективных импульсивных решений, соблюдая установленные правила поведения в общественном транспорте. Подобные шалости, кажущиеся незначительными, могут привести к серьезным последствиям как немедленно, так и в будущем, создавая трудности при устройстве на учебу или трудоустройстве.

Ранее мы сообщили о том, что двое приятелей украли наличку и сладости из булочной на улице Лазо.

Фото: ВКонтакте / Петербургское метро

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии