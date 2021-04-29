Двое приятелей украли наличку и сладости из булочной на улице Лазо

Уже на следующий день угрызения совести заставили нарушителей добровольно прийти в правоохранительные органы и признать свою вину.

Вечером предыдущего дня в Петербурге произошло необычное преступление: как пишет 78.ru, двое злоумышленников незаконно проникли внутрь помещения хлебобулочного магазина, расположенного на улице Лазо, откуда похитили денежные средства из кассового аппарата.

Но на этом преступники не остановились: аппетит разыгрался настолько сильно, что вдобавок к краже денег они также взяли десерты — торт -мороженое, торт "Красный бархат" и десяток пончиков. Сумма нанесенного материального вреда превысила отметку в 11 тыс. рублей.

Уже на следующий день угрызения совести заставили нарушителей добровольно прийти в правоохранительные органы и признать свою вину. Оказалось, что дело рук двоих приятелей примерно 30-ти лет, успевших потратить похищенную сумму. Несмотря на это, оба мужчины выразили искреннее сожаление и готовность компенсировать весь ущерб вплоть до последней копейки.

Ранее мы сообщили о том, что на учредителя ритуальной компании в Петербурге напали и похитили 4,6 млн рублей.

Фото: Unsplash (Caitlyn de Wild)