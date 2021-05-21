На учредителя ритуальной компании в Петербурге напали и похитили 4,6 млн рублей

По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

"Оперативное прикрытие" сообщило, что утром 26 мая, примерно в 7:40, три злоумышленника в черной одежде с масками и шапками совершили нападение на частное домовладение на Волхонском шоссе в поселке Сергиево Красносельского района. Они проникли внутрь здания через служебный вход сразу же после хозяина — 78-летнего владельца похоронного агентства.

Преступники схватили мужчину, завязали ему руки, надели на голову полиэтиленовый пакет и начали жестоко избивать кулаками и молотком, принуждая раскрыть местонахождение ключей от хранилища и сумму хранящихся там наличных денежных средств. После открытия сейфа, расположенного в гаражном помещении, грабители забрали оттуда 4,6 млн рублей, также завладели двумя мобильными устройствами и быстро покинули место преступления.

В этот момент 75-летняя жена пострадавшего бизнесмена находилась на верхнем этаже жилища. Обнаружив своего супруга связанным, женщина освободила его и незамедлительно вызвала сотрудников правоохранительных органов. Пострадавший мужчина прошел медицинское обследование в больнице, получил необходимую помощь и вернулся обратно домой.

Стоит отметить, что жилище потерпевших не оснащено системой видеонаблюдения ни внутри помещения, ни снаружи территории участка. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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Фото: Piter.TV