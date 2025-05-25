В Стрельне девушка упала с приставной лестницы, пытаясь тайно пробраться домой

Пострадавшую немедленно доставили в реанимационное отделение.

17-летняя жительница Стрельны попала в тяжелое положение после неудачной попытки вернуться домой скрытно. Как пишет "Фонтанка", девушка решила подняться ко второму этажу собственного жилища, используя приставную лестницу, однако потеряла равновесие и сорвалась вниз.

Полученные травмы оказались достаточно серьезными: у девушки диагностирован закрытый перелом тазовых костей и позвоночного столба. Пострадавшую немедленно доставили в реанимационное отделение медицинского учреждения.

Сейчас по случившемуся происшествию проводится проверка компетентными органами.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетний малыш упал с пятого этажа на улице Бурцева и выжил. Родители малыша находились в этот момент в спальне и крепко спали, не заметив, как ребенок забрался на подоконник и распахнул створку окна. Несмотря на значительную высоту падения, серьезных травм удалось избежать — основное повреждение ограничилось серьезными ушибами, однако состояние ребенка потребовало помещения в палату интенсивной терапии.

Фото: Piter.TV