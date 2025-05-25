Двухлетний малыш упал с пятого этажа на улице Бурцева и выжил

Родители малыша находились в этот момент в спальне и крепко спали, не заметив, как ребенок забрался на подоконник и распахнул створку окна.

Медицинские работники Детской больницы №1 оказывают помощь двухлетнему ребенку из семьи граждан Таджикистана, попавшему в больницу после падения из окна дома на улице Бурцева в Кировском районе Петербурга. Согласно источникам издания "Фонтанка" от 26 мая, мальчик выпал с пятого этажа здания.

Родители малыша находились в этот момент в спальне и крепко спали, не заметив, как ребенок забрался на подоконник и распахнул створку окна. Несмотря на значительную высоту падения, серьезных травм удалось избежать — основное повреждение ограничилось серьезными ушибами, однако состояние ребенка потребовало помещения в палату интенсивной терапии.

Квартира принадлежит 25-летней матери пострадавшего, имеющей статус ВНЖ и работающей медсестрой в одной из городских поликлиник, хотя на момент происшествия находилась в отпуске по уходу за ребенком. Ее супруг, ровесник жены, на сегодняшний день не трудоустроен официально.

Ранее мы сообщили о том, что восьмилетний мальчик получил травмы при падении с качелей в деревне Торосово.

Фото: Piter.TV