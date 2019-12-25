Восьмилетний мальчик получил травмы при падении с качелей в деревне Торосово

Следствием инициировано проведение проверки обстоятельств инцидента.

Правоохранительными органами Ленинградской области устанавливаются обстоятельства происшествия, в результате которого получил травмы восьмилетний житель деревни Губаницы (Волосовский район). Ребенок пострадал в результате падения с детских качелей, которое произошло примерно в 14:30 18 мая. Инцидент зафиксирован в деревне Торосово, где мальчик отдыхал на игровой площадке. По предварительным данным, ребенок потерял равновесие и неудачно приземлился, получив увечья.

Примерно спустя полтора часа мать пострадавшего доставила сына в медицинское учреждение. Медики установили наличие серьезных ушибов и обширных кровоподтеков в области промежности, классифицировав состояние пациента как тяжелое.

Первоначальную медицинскую помощь мальчику оказывали врачи Волосовской больницы, откуда позже ребенок был переведен в Детскую областную больницу региона. Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы только 22 мая.

Следствием инициировано проведение проверки обстоятельств инцидента. Установлено, что семья пострадавшего была полной, социально стабильной и ранее не привлекалась вниманием правоохранительных органов.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)