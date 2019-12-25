Шестимесячный ребенок упал с дивана в Пушкине

У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", поздно вечером 22 мая в Детскую больницу №5 имени Филатова поступил шестимесячный мальчик в критическом состоянии.

По словам его родителей, днем ранее малыш упал с дивана в собственной квартире на улице Железнодорожная в городе Пушкин.

У ребенка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге рабочему ампутировали ногу после падения трубы. На территории базы по адресу Нефтяная дорога, дом 5к1, на сотрудника упала массивная металлическая труба, серьезно повредив конечность. Мужчина был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, сохранить поврежденную ногу не представилось возможным — врачи были вынуждены провести ампутацию нижней трети правой голени пострадавшего.

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