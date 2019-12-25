В Петербурге рабочему ампутировали ногу после падения трубы

Мужчина был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии.

Утром 21 мая на производственном предприятии Петербурга произошел трагический инцидент, в результате которого 32-летний рабочий получил серьезную травму, пишет 78.ru.

На территории базы по адресу Нефтяная дорога, дом 5к1, на сотрудника упала массивная металлическая труба, серьезно повредив конечность.

Мужчина был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии. Несмотря на усилия медиков, сохранить поврежденную ногу не представилось возможным — врачи были вынуждены провести ампутацию нижней трети правой голени пострадавшего.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик упал с высоты и получил разрыв почки на детской площадке в Шушарах. Инцидент произошел накануне примерно в 15:00 на детской площадке по адресу улица Валдайская в Шушарах, где ребенок упал с двухметровой высоты с лестницы во время игры. Мальчик получил серьезные травмы — разрыв левой почки и сотрясение головного мозга, он находится в тяжелом состоянии.

Фото: Piter.TV