Мальчик упал с высоты и получил разрыв почки на детской площадке в Шушарах

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", 20 мая днем девятилетнего ребенка привезли в Детскую больницу №5 имени Филатова.

Инцидент произошел накануне примерно в 15:00 на детской площадке по адресу улица Валдайская в Шушарах, где ребенок упал с двухметровой высоты с лестницы во время игры.

Мальчик получил серьезные травмы — разрыв левой почки и сотрясение головного мозга, он находится в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что незнакомец преследовал 13-летнюю девочку в Парголово. Мужчина, незнакомый потерпевшей, подошел к ней, совершил противоправные действия сексуального характера и продолжил какое-то время следовать за жертвой. О случившемся правоохранительным органам сообщила 35-летняя мать пострадавшей. Камеры видеонаблюдения на территории события отсутствуют, проводится проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV