Незнакомец преследовал 13-летнюю девочку в Парголово

Камеры видеонаблюдения на территории события отсутствуют, проводится проверка обстоятельств происшествия.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", утром 19 мая возле дома № 291/1 на улице Шишкина в Парголово произошел инцидент с участием 13-летней девочки. Мужчина, незнакомый потерпевшей, подошел к ней, совершил противоправные действия сексуального характера и продолжил какое-то время следовать за жертвой.

О случившемся правоохранительным органам сообщила 35-летняя мать пострадавшей.

Камеры видеонаблюдения на территории события отсутствуют, проводится проверка обстоятельств происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что нетрезвую женщину дважды изнасиловали на крыше "заброшки" в Петербурге. Вечером 18 мая мужчина и женщина устроили застолье на крыше "заброшки", расположенной по адресу Ремесленная улица, дом №1/3. Около полуночи мужчина совершил насильственное преступление против своей спутницы — женщины возрастом 46 лет. Через три часа преступник снова напал на жертву. Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу с травмами головы и груди.

Фото: Piter.TV