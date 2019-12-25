Нетрезвую женщину дважды изнасиловали на крыше "заброшки" в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно данным "Оперативного прикрытия", вечером 18 мая мужчина и женщина устроили застолье на крыше "заброшки", расположенной по адресу Ремесленная улица, дом №1/3. Около полуночи мужчина совершил насильственное преступление против своей спутницы — женщины возрастом 46 лет.

Через три часа преступник снова напал на жертву. Пострадавшая была госпитализирована в Мариинскую больницу с травмами головы и груди. Врачи оказали ей необходимую помощь и вскоре разрешили вернуться домой.

Подозреваемым является безработный гражданин 43-х лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что мальчик провалился в люк на территории петербургской школы. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы, лица, поясницы, тазобедренной части тела и левой лодыжки. Пострадавший находится в отделении нейрохирургии больницы в остоянии средней степени тяжести.

Фото: Piter.TV