Мальчик провалился в люк на территории петербургской школы

Пострадавший находится в отделении нейрохирургии больницы в остоянии средней степени тяжести.

По сообщению "Оперативного прикрытия", днем 15 мая 9-летний ребенок попал в Детскую городскую клиническую больницу №19 имени профессора К.А. Раухфуса.

Инцидент произошел около 13:00 на территории школы по адресу: проспект Комендантский, дом 64 корпус 5, где школьник случайно провалился в открытый незакрепленный люк.

У мальчика диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы головы, лица, поясницы, тазобедренной части тела и левой лодыжки. Пострадавший находится в отделении нейрохирургии больницы в остоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы сняли руфера с крыши Кунсткамеры. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в дежурную службу районных органов охраны вскоре после полуночи. Охранник музея, находящегося на Университетской набережной, использовал специальную тревожную сигнализацию. Немедленно на место происшествия выехали экипажи Росгвардии, прибывшие спустя считанные минуты.

Фото: Piter.TV