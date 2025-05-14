Росгвардейцы сняли руфера с крыши Кунсткамеры

Охранник музея, находящегося на Университетской набережной, использовал специальную тревожную сигнализацию.

Ранним утром 14 мая, примерно в 4:00, подразделение вневедомственной охраны Василеостровского района Петербурга провело задержание двоих молодых людей, возраст которых составлял 21 и 22 года. Одним из задержанных оказался парень, незаконно пробравшийся на крышу здания знаменитого Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в дежурную службу районных органов охраны вскоре после полуночи. Охранник музея, находящегося на Университетской набережной, использовал специальную тревожную сигнализацию. Немедленно на место происшествия выехали экипажи Росгвардии, прибывшие спустя считанные минуты. Правоохранителями было обнаружено, что молодой человек забрался на крышу через трубу башни Кунсткамеры.

Росгвардия задержала 21-летнего молодого человека, увлекающегося экстремальным восхождением на крыши зданий ("руферством"), а также его товарища — 22-летнего учащегося одного из высших учебных заведений города, который находился поблизости и выполнял роль наблюдателя, предупреждая друга о приближении полицейских. Подозреваемых незамедлительно доставили в отделение полиции №30 для дальнейшего разбирательства.

Ранее росгвардейцы оказали первую помощь мужчине, которому стало плохо на улице в Ушково.

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти