Росгвардейцы оказали первую помощь мужчине, которому стало плохо на улице в Ушково

Мужчина упал и сильно ударился затылком, получив серьезное повреждение головы.

В Курортном районе росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине, которому стало плохо на улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 12 мая сотрудники вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обнаружили, что на Детской улице в поселке Ушково возле обочины лежит гражданин. На асфальте рядом с ним были пятна крови. Мужчина упал и сильно ударился затылком, получив серьезное повреждение головы. На место вызвали "скорую".

Росгвардейцы до прибытия медиков обработали рану и наложили повязку, чтобы остановить кровотечение, позже 62-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти