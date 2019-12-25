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Росгвардейцы оказали первую помощь мужчине, которому стало плохо на улице в Ушково
Сегодня, 15:47
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Росгвардейцы оказали первую помощь мужчине, которому стало плохо на улице в Ушково

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Мужчина упал и сильно ударился затылком, получив серьезное повреждение головы.

В Курортном районе росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине, которому стало плохо на улице. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 12 мая сотрудники вневедомственной охраны на маршруте патрулирования обнаружили, что на Детской улице в поселке Ушково возле обочины лежит гражданин. На асфальте рядом с ним были пятна крови. Мужчина упал и сильно ударился затылком, получив серьезное повреждение головы. На место вызвали "скорую". 

Росгвардейцы до прибытия медиков обработали рану и наложили повязку, чтобы остановить кровотечение, позже 62-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Ранее на Piter.TV: пятилетний мальчик столкнулся с сестрой и получил черепно-мозговую травму на Муринской дороге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: росгвардия, ушково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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