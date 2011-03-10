  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пятилетний мальчик столкнулся с сестрой и получил черепно-мозговую травму на Муринской дороге
Сегодня, 8:29
63
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пятилетний мальчик столкнулся с сестрой и получил черепно-мозговую травму на Муринской дороге

0 0

Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

В Красногвардейском районе Петербурга ребенок получил серьезные травмы, когда гулял на улице. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пятилетнего мальчика доставили в детскую больницу имени Раухфуса 11 мая. У него зафиксировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга и ссадину мягких тканей лобной области. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое. 

Вечером в тот день на площадке возле дома 74 по Муринской дороге пациент столкнулся головами с сестрой-двойняшкой. 

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на улице Шателена полуторагодовалый мальчик упал с высоты. Малыша отвезли в больницу Святой Ольги, но вскоре перевели в клинический центр Раухфуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: муринская дорога, травмирование ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии