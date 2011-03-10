Пятилетний мальчик столкнулся с сестрой и получил черепно-мозговую травму на Муринской дороге

Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

В Красногвардейском районе Петербурга ребенок получил серьезные травмы, когда гулял на улице. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Пятилетнего мальчика доставили в детскую больницу имени Раухфуса 11 мая. У него зафиксировали черепно-мозговую травму, ушиб мозга и ссадину мягких тканей лобной области. Состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Вечером в тот день на площадке возле дома 74 по Муринской дороге пациент столкнулся головами с сестрой-двойняшкой.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на улице Шателена полуторагодовалый мальчик упал с высоты. Малыша отвезли в больницу Святой Ольги, но вскоре перевели в клинический центр Раухфуса.

Фото: Piter.TV