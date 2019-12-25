Жителей Петербурга призвали не верить предложениям восстановить доступ к сайту "Водоканала".

Петербуржцев предупредили о мошенниках, которые используют временную недоступность личного кабинета на сайте "Водоканала" для получения кодов из СМС. Аферисты представляются сотрудниками предприятия и предлагают абонентам восстановить доступ к аккаунту.

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" сообщили, что злоумышленники воспользовались техническими работами на официальном сайте. Сейчас раздел "Личный кабинет" временно закрыт. Под предлогом помощи с восстановлением доступа мошенники просят горожан сообщить код из СМС или самостоятельно ввести его на стороннем ресурсе.

В "Водоканале" напомнили, что сотрудники предприятия никогда не запрашивают у клиентов коды подтверждения из сообщений и не рассылают ссылки для восстановления доступа. Жителям рекомендуют не следовать инструкциям незнакомцев и не открывать подозрительные ссылки.

В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению сервиса. При возникновении сомнений петербуржцам советуют самостоятельно обращаться на круглосуточную горячую линию предприятия по номеру 305-09-09.

В МВД рассказали о способе мошенников украсть учетные записи мессенджеров.

Фото: Piter.tv