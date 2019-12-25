Почти весь общественный транспорт Петербурга привели к нормативному состоянию.

В Петербурге 97,8 % общественного транспорта соответствует нормативному состоянию. Город уже превысил целевой показатель, установленный президентом России на 2030 год. Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков на стратегической сессии форума "Транспорт России".

Поляков рассказал, что Петербург использует смешанную модель организации перевозок. Основные маршруты остаются под государственным управлением, тогда как подвозящие направления могут обслуживать частные компании. По словам вице-губернатора, пандемия продемонстрировала, что в условиях кризиса частные перевозчики способны быстро уходить с рынка.

В настоящее время нормативам отвечают все автобусы и троллейбусы города. За 3 года транспортный парк пополнился 946 новыми автобусами, а средний возраст машин снизился до 4 лет. На маршрутах также работают почти 3 тыс. автобусов на газомоторном топливе и 140 электробусов.

Обновление трамвайного парка достигло 80 %. Сейчас в городе насчитывается 717 вагонов. Заменить предстоит еще 145 высокопольных трамваев, возраст которых составляет от 27 до 41 года. На закупку новой техники Петербург получил одобрение на льготный лизинг 200 вагонов.

Фото: MAX/Кирилл Поляков