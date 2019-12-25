За хищение 1,5 млрд рублей при строительстве комплекса в Сочи осудили предпринимательницу.

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил Ларису Сюсюкайлову к 3,5 года лишения свободы за растрату 1,5 млрд рублей при строительстве спортивного комплекса в Сочи. Кроме того, ей назначили штраф в размере 800 тыс. рублей и запретили на 2 года занимать руководящие должности в коммерческих организациях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, Сюсюкайлова занимала должность генерального директора ООО "ГРСП "Магнит". Хищение произошло при реализации контракта на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса "Центр художественной гимнастики" в Олимпийском парке Сочи.

Предпринимательница и ее соучастники подготовили проектно-сметную документацию, в которой стоимость строительства была завышена более чем на 1,1 млрд рублей. После заключения договоров со счета ООО "Газпром инвестгазификация" перечислили свыше 8 млрд рублей. Фактически же работы выполнили на сумму 4,6 млрд рублей.

В период с 19 июля 2017 года по 17 декабря 2018 года Сюсюкайлова проводила финансовые операции с частью похищенных средств. Для этого она от имени своей компании заключала фиктивные договоры займа с индивидуальными предпринимателями и ООО "Русбиоальянс", подконтрольными соучастникам. Общая сумма таких договоров достигла 1,5 млрд рублей.

Суд признал Сюсюкайлову виновной в растрате и легализации денежных средств. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

Суд изменил формулировку в деле против убитого дочерями Михаила Хачатуряна.

Фото: Piter.tv