Судебные приставы описали более 2,5 тыс. предметов имущества гостиницы.

Судебные приставы передали пятизвездочный отель "Эрмитаж" на улице Правды законному владельцу. Исполнительные действия провели во исполнение решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом 18 ноября сообщили в пресс-службе ГУФССП по Петербургу.

Работы начались 17 ноября в 8:00. Приставы при поддержке бойцов спецназа описали имущество гостиницы. В перечень вошли предметы обстановки 126 номеров, а также вещи и оборудование из кладовых, кухни, бара, ресторана и спа-салона.

Общее количество описанных предметов превысило 2,5 тыс. единиц. Среди них оказались мебель, бытовая техника, оборудование, посуда и картины.

На следующий день имущество передали взыскателю. По итогам исполнительных действий был подписан акт о выселении и описи. В ведомстве подтвердили, что решение арбитражного суда полностью исполнено.

Фото: ГУФССП по Петербургу