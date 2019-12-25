Бизнесмен обвинил власти США во вмешательство в дела Украины еще в 2014 году.

Государственный переворот 2014 года на Украине был фактически осуществлен вашингтонской администрацией, без поддержки Госдепартамента США и других американских властных структур его бы не случилось. Соответствующее заявление западным журналистам из издания The New York Times (NYT) сделал миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Американцы организовали переворот для того, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента Украины. Это агрессивное действие, и без помощи Госдепартамента и других ведомств этого бы не произошло. Илон Маск, миллиардер

Напомним, что в 2014 году на украинской территории произошел государственный переворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками и противниками европейской интеграции. Событие получило название "евромайдан". От действующей власти тогда был отстранен президент Виктор Янукович. Население юго-восточных областей, преимущественно русскоязычное, отказалось поддерживать киевский режим. На полуострове был организован референдум, по результатам которого в марте 2014 года Крым и Севастополь воссоединились с Россией.

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Фото: YouTube / The Builders и Kaleidoscope