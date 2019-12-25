Петербуржца, избившего до смерти знакомого на Муринской дороге, отправили в СИЗО

Свою вину фигурант дела признал.

В Петербурге суд избрал меру пресечения по делу о жестоком избиении. Красногвардейский районный суд отправил в СИЗО Руслана М., обвиняемого в преступлении, которое привело к смерти человека, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Трагедия разыгралась в одном из домов по Муринской дороге. По данным следствия, в квартире Руслан М., находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со знакомым. Конфликт стремительно перерос в насилие. Подозреваемый нанес потерпевшему не менее восьми ударов руками и как минимум два удара ногой по голове и телу. Травмы оказались смертельными.

Правоохранители задержали мужчину в тот же день и предъявили обвинение. Руслан М. не стал отрицать свою причастность к случившемуся и признал вину. С учетом тяжести преступления суд постановил заключить его под стражу до 25 декабря.

Ранее мы сообщали, что охранник магазина в Петербурге насмерть забил покупателя. Подозреваемого отправили в СИЗО.

Фото: Piter.TV