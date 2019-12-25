В квартире на улице Шателена полуторагодовалый мальчик упал с высоты

У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму.

В Выборгском районе Петербурга ребенок получил травмы при падении с высоты. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Родители привезли полуторагодовалого мальчика в детскую больницу Святой Ольги 11 мая, их беспокоило его поведение. Выяснилось, что 9 мая малыш в квартире на улице Шателена свалился с высоты в полтора метра. У пострадавшего зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, он переведен в клинический центр имени Раухфуса. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Парадной улице совладелец компании "Охта Групп" упал со второго этажа и оказался в реанимации. Пожилому мужчине диагностировали кататравму и травмы головы, груди, живота, конечностей.

Фото: Piter.TV