На проспекте Солидарности школьница выпала со второго этажа при попытке сбежать из дома
Сегодня, 8:58
Юная горожанка получила переломы, ее госпитализировали в больницу.

В Петербурге ученица 11 класса выпала из окна второго этажа, когда пыталась сбежать из дома по простыням. Девушка спешила к возлюбленному, пишет 78.ru. 

Инцидент произошел на проспекте Солидарности в ночь на 21 октября. Молодой человек подошел к дому 17-летней школьницы, и она решила незаметно спуститься к нему. Пострадавшая связала простыни и закрепила их в своей квартире, однако "канат" не выдержал. 

Юная горожанка получила переломы, ее госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

