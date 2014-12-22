На проспекте Солидарности школьница выпала со второго этажа при попытке сбежать из дома

Юная горожанка получила переломы, ее госпитализировали в больницу.

В Петербурге ученица 11 класса выпала из окна второго этажа, когда пыталась сбежать из дома по простыням. Девушка спешила к возлюбленному, пишет 78.ru.

Инцидент произошел на проспекте Солидарности в ночь на 21 октября. Молодой человек подошел к дому 17-летней школьницы, и она решила незаметно спуститься к нему. Пострадавшая связала простыни и закрепила их в своей квартире, однако "канат" не выдержал.

Юная горожанка получила переломы, ее госпитализировали в больницу. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV