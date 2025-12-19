При пожаре в "однушке" на Солидарности пострадала женщина

К ликвидации огня привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.

В Невском районе ночью 15 января произошел квартирный пожар, в котором пострадал человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: проспект Солидарности, 14к1, поступила спасателям в 02:26. В "однушке" полыхала обстановка на площади 35 "квадратов". В 03:18 огонь потушили.

Различные травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что во время квартирного пожара в Кронштадте пострадал мужчина. В комнате площадью 20 "квадратов" в "двушке" горела обстановка.

Фото: Piter.TV