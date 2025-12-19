Во время квартирного пожара в Кронштадте пострадал мужчина

В комнате площадью 20 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка.

В Кронштадте накануне вечером произошел квартирный пожар. Как рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу, сообщение о возгорании на Советской улице, 15, поступило спасателям 12 января в 22:52.

В комнате площадью 20 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка. С огнем справились к 23:25. В результате пострадал мужчина, он был госпитализирован в больницу. Ликвидировали пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: из горевшего дома в СНТ "АТП-71" в Петербурге эвакуировали четверых. Предварительно, они не пострадали.

