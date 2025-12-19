Из горевшего дома в СНТ "АТП-71" в Петербурге эвакуировали четверых

В частном доме размером 8 на 8 метров полыхало по всей площади.

В Красносельском районе ночью 12 января произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в СНТ "АТП-71" на Вишневой улице поступила на пульт спасателей в 03:35. В частном доме размером 8 на 8 метров полыхало по всей площади. Ликвидировали огонь в 04:56. Из постройки эвакуировали двух женщин и двоих детей. Предварительно, они не пострадали.

Тушили пожар 14 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV