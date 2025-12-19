  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В поселке Вознесенье оперативно потушили пожар в кафе
Сегодня, 13:49
157
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В поселке Вознесенье оперативно потушили пожар в кафе

0 0

Данных о пострадавших к настоящему времени нет.

В Подпорожском районе Ленобласти 9 января произошел пожар в кафе. Огонь оперативно потушили 140-я пожарная часть и добровольцы, рассказали в МЧС России. 

Заведение полыхало в поселке Вознесенье на Комсомольской улице, размер здания составляет 8 на 10 метров. Данных о пострадавших нет. 

Работа и слаженные действия профессиональных пожарных и добровольцев были направлены на скорейшую стабилизацию обстановки. 

Пресс-служба МЧС 

Ранее на Piter.TV: в обгоревшей квартире на проспекте Науки в Петербурге нашли тело женщины. На кухне площадью 6 "квадратов" полыхала обстановка. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: вознесенье, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии