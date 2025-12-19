В поселке Вознесенье оперативно потушили пожар в кафе

Данных о пострадавших к настоящему времени нет.

В Подпорожском районе Ленобласти 9 января произошел пожар в кафе. Огонь оперативно потушили 140-я пожарная часть и добровольцы, рассказали в МЧС России.

Заведение полыхало в поселке Вознесенье на Комсомольской улице, размер здания составляет 8 на 10 метров. Данных о пострадавших нет.

Работа и слаженные действия профессиональных пожарных и добровольцев были направлены на скорейшую стабилизацию обстановки. Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС России