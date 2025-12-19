В обгоревшей квартире на проспекте Науки нашли тело женщины

На кухне площадью 6 "квадратов" полыхала обстановка.

В Калининском районе Петербурга днем 8 января случился смертельный пожар. Как рассказали в МЧС России, сообщение о возгорании по адресу: проспект Науки, 30к1, поступило спасателям в 16:33. На кухне площадью 6 "квадратов" в однокомнатной квартире полыхала обстановка. Потушили огонь в 16:51.

В результате погибла женщина, ее тело передано полицейским. К ликвидации пожара привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: после пожара в "трешке" на проспекте Ударников женщина попала в больницу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

